Kilis'te park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kilis'in Atatürk Mahallesi'nde park halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde 79 AAD 770 plakalı park halindeki otomobile tabancayla ateş edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan araç sürücüsü A.İ.Y. ile araçtaki A.B. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.