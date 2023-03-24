Kilis'te park halindeki konteyner yüklü tıra çarpan tırdaki 3 kişi yaralandı
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Kilis'te park halindeki konteyner yüklü tıra, başka bir tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kilis'te park halindeki konteyner yüklü tıra, başka bir tırın çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
L.S. idaresindeki 55 GR 233 plakalı tır, Kilis- Hatay kara yolunun Sapkanlı Göleti mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 27 YS 134 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle tırın ön kısmı, konteynerlerin içine girdi.
Kazada yaralanan sürücü L.S. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.K. ve A.K. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel