Kilis'te Otopark Tartışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kilis'te bir sitede otopark nedeniyle apartmanda çıkan tartışmada, dolmuş şoförü ile polis memuru arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis memuru gözaltına alındı.

Kilis'te bir sitede otopark nedeniyle apartmanda iki komşu arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 07.50 sıralarında Yaşar Aktürk Mahallesi 12 nolu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kilis'te dolmuş şoförü H.Ö. ile polis memuru M.Y. arasında tartışma çıktı. Polis memuru M.Y. beylik tabancası ile H.Ö.'ye birden fazla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan dolmuş şoförü H.Ö. Prof Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırdı. H.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis memuru M.Y. gözaltına alındı - KİLİS