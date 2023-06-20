Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.
Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.
K.A. yönetimindeki 79 AHH 786 plakalı otomobil ile A.G. idaresindeki 10 BV 630 motosiklet Helvacıoğlu Mahallesi'ndeki Egemenlik Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü A.G. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel