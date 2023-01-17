Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. A.Ç. yönetimindeki motosiklet, Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan A.Ç, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede geri gelerek ara sokağa dönmek isteyen otomobille karşıdan gelen motosikletin çarpışması ve savrulan sürücüsünün yere düştükten sonra çevredeki vatandaşların yanına koşması yer aldı. Kaynak: AA / Güncel Kilis Güncel Haberler

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