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Kilis'te Otomobille Çarpışan Bisikletin Sürücüsü Çocuk Yaralandı

Kilis'te Otomobille Çarpışan Bisikletin Sürücüsü Çocuk Yaralandı

Güncel Haberler

Kilis'te otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü çocuğun yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü çocuğun yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde bir çocuk bisikletle ilerlerken seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Kamera kayıtlarında, bisiklet süren çocuğun sokaktan geçen bir otomobile çarptığı ve çocuk ayağa kalktıktan sonra bir vatandaşın yardıma gittiği görülüyor.

Otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Kilis Güncel Haberler

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