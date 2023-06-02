KİLİS'TE, OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
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KİLİS'te, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KİLİS'te, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi., Kent merkezine seyreden Ali A. yönetimkindeki 27 AIK 042 plakalı otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Aracını yol kenarına çeken Ali K., telefonla itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından otomobilde maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel