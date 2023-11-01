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Kilis'te Otomobilde 30 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kilis'te yapılan bir otomobil aramasında, kaçak içki ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.