Kilis'te Otomobil ve Motosikletin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

Kilis'te otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ekrem Çetin Mahallesi Çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Hanefe K. idaresindeki 58 NY 023 plakalı otomobil, Yaşar B. idaresindeki 79 ABD 927 plakalı motosiklete çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada motosiklet sürücü Yaşar B. hafif yaralanırken, motosiklette yolcu olan Leyla B. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS