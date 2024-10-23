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Kilis'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kilis'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kilis'te meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te, otomobile ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Öncüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. N.G. yönetimindeki 27 ARU 469 plakalı otomobil ile R.D.'nin kullandığı 27 Z 9821 plakalı motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.D. ve arkasındaki B.Y. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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