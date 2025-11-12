Kilis'te Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

KİLİS'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi, ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kilis- Gaziantep kara yolunun 10'nci kilometresinde meydana geldi. M.Z.'nin kullandığı 07 AEN102 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 HOT 155 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, savrulan motosikletteki H.K.'nin ağır yaralandığını belirledi. H.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.