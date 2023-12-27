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Kilis'te Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

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Kilis'te meydana gelen trafik kazasında otomobil takla atarak devrildi ve sürücü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KİLİS'te, takla atarak devrilen otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elbeyli ilçesine bağlı Aşağı Beylerbeyi köyü yakılarında meydana geldi. Fatih E yönetimindeki 79 DL 192 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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