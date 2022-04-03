Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı - Haberler

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Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kilis'te, otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Kilis'te, otomobilin şarampole uçması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Saad Eddin Akraa yönetimindeki 79 Saa 861 plakalı otomobil Kilis-Gaziantep Karayolu Kumludere Şehitler Çeşmesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Saad Eddin Akraa ile araçta yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu A.B. ve A.A., Kilis İtfaiyesi Arama Kurtarma ekibi tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başladı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı

Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı

Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı

Kilis'te otomobil şarampole uçtu: 3 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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