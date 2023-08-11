Kilis'te Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Kişi Yaralandı
Güncel Haberler
Kilis-Hatay kara yolu Gülbaba köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve araçtaki eşi ile çocukları da yaralandı. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kilis'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
H.S. (40) yönetimindeki 31 ACH 512 plakalı otomobil, Kilis- Hatay kara yolu Gülbaba köyü civarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki eşi H.S. (31) ile çocukları S.S. (11), H.S. (8), E.İ.S. (5) ve U.S. (1) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücünün eşi H.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.