Kilis'te Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Kişi Yaralandı

Kilis-Hatay kara yolu Gülbaba köyü civarında meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaralandı. Kazada, otomobilin sürücüsü ve araçtaki eşi ile çocukları da yaralandı. Yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.