Kilis'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

KİLİS'te, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şeyh Mansur Kavşağında meydana geldi. Y.F.Ç. yönetimindeki 34 TG 3394 plakalı otomobil ile K.Ç.'nin kullandığı 27 B 9485 otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücülerden Y.F.Ç. ile yanında bulunan A.Ç..ve H.Ç. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
