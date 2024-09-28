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Kilis'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Kilis'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı
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Kilis-Gaziantep yolunda meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİS'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kilis- Gaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. A.I. yönetimindeki 31 AHM 188 plakalı otomobil ile M.S. idaresindeki 31 AB 031 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile N.I. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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