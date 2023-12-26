Kilis'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

KİLİS'te, otomobile ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Ekrem Çetin Mahallesinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 38 AGS 841 plakalı otomobil ile R K.'nin kullandığı 79 DF 979 plakalı motosiklet bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.K. ve arkasında bulunan,MD. yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.