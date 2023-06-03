Kilis'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.