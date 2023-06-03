Kilis'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
B.Y.D. kontrolündeki 27 ABN 287 plakalı otomobil ile E.G. yönetimdeki 79 DT 968 plakalı motosiklet, Fidanlık Mahallesi Mercidabık Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel