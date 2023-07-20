Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Kilis'te H.N. yönetimindeki otomobil ile A.Ö. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

H.N. yönetimindeki 80 AT 707 otomobil ile A.Ö. kontrolündeki 27 F 4138 plakalı motosiklet, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Mustafa Eren Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Kilis Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title