Kilis'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
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Kilis'te H.N. yönetimindeki otomobil ile A.Ö. kontrolündeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
H.N. yönetimindeki 80 AT 707 otomobil ile A.Ö. kontrolündeki 27 F 4138 plakalı motosiklet, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Mustafa Eren Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel