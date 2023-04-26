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Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kilis'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kilis'te, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Necmettin Erbakan Mahallesi Şeyh Mansur Kavşağı'nda, M.U'nun kullandığı 06 PLA 48 plakalı otomobil ile S.Ö.K. yönetimindeki 27 AHT 925 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ise tedavinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

Kilis Güncel Haberler

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