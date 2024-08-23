Kilis'te Otomobil Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında, otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücünün tedavisi devam ediyor.
Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
D.Ç. idaresindeki 01 US 012 plakalı otomobil, Gaziantep-Kilis kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan D.Ç, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.