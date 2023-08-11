Kilis'te Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
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Kilis-Hatay yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Hatay yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kilis'ten Hatay yönüne ilerleyen Hüseyin S, yönetimindeki 31 ACH 512 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazada, sürüçü Hüseyin S, ile otomobilde bulunan Hülya S., İrem S., Hasan S. ve Semanur S. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel