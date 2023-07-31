Kilis'te Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Kilis-Gaziantep yolunda meydana gelen kazada, otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te, kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Kilis- Gaziantep yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne ilerleyen Nuri M, yönetimindeki 27 KE 733 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp takla atarak devrildi. Kazada otomobilde bulunan Nuri M. ve Elif M, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulansarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.