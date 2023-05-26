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Kilis'te, Otomobil Devrildi 2 Yaralı

Güncel Haberler

Kilis'te, takla atarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, öğleden sonra Gaziantep-Kilis karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

KİLİS'te, takla atarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gaziantep- Kilis karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Fayat K, yönetimindeki 46 ABP 968 plakalı otomobil, Küplüce Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Enen Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Kilis Güncel Haberler

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