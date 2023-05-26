Kilis'te, Otomobil Devrildi 2 Yaralı

KİLİS'te, takla atarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Gaziantep- Kilis karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Fayat K, yönetimindeki 46 ABP 968 plakalı otomobil, Küplüce Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Enen Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.