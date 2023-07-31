Kilis'te Otomobil Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
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Kilis-Gaziantep kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Nuri Maslak yönetimindeki otomobil devrildi ve dede Nuri ile Elif Maslak yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Nuri Maslak yönetimindeki 27 KE 733 plakalı otomobil, Kilis- Gaziantep kara yolunun 20'nci kilometresinde devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada otomobilde bulunan dede Nuri ve Elif Maslak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel