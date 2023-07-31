Kilis'te Otomobil Devrildi, 2 Kişi Yaralandı

Kilis-Gaziantep kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Nuri Maslak yönetimindeki otomobil devrildi ve dede Nuri ile Elif Maslak yaralandı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.