Kilis'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
Kilis'te 06 YE 373 plakalı otomobilin zeytin bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
C.C. yönetimindeki 06 YE 373 plakalı otomobil, Öncüpınar Mahallesi'nde zeytin bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel