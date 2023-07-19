Kilis'te Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kilis-Hatay kara yolu Gülbaba köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, otomobil dere yatağına devrildi. Kazada sürücünün babası hayatını kaybederken, sürücü ve eşi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.