Kilis'te Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
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Kilis'te H.H. kontrolündeki bir otomobil ile M.D.E. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.H. kontrolündeki 79 EC 330 plakalı otomobil ile M.D.E. yönetimindeki 27 AGV 887 plakalı otomobil, Devlet Bahçeli Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel