Kilis'te Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Kilis'te H.H. kontrolündeki bir otomobil ile M.D.E. yönetimindeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.