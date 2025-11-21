Kilis'te Otomobil Bisikletliye Çarptı: Genç Ağır Yaralı
Kilis'te bir otomobilin bisikletli bir gence çarpması sonucu 18 yaşındaki H.M. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kilis'te otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.
B.U. yönetimindeki 01 EY 261 plakalı otomobil, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde, bisikletli H.M'ye (18) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.M, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel