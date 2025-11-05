Kilis'te Otobüs Kazasında 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

KİLİS'te şehir içi yolcu taşımacılığı otobüsün çarptığı Fatma Kartalkanatlı (63) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes meydanında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 79 M 0003 plakalı halk otobüsü, Fatma Kartalkanatlı'ya çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde otobüsün altında kalan Fatma Kartalkanatlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cansız bedeni, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü S.Ç.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.