Kilis'te ormanlık alana su dolu bidonlar konuldu.

Türk Kızılayı Kilis Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaşanan orman yangınları nedeniyle farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Türk Kızılayı Kilis Şubesi üyeleri tarafından hazırlanan 50 su dolu bidon Resul Osman Dağı'ndaki ormanlık alana yerleştirildi.

Yaklaşık 50 metre mesafelerle konulan bidonlar olası yangın durumunda ilk müdahaleyi yapmak için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızı korumak, tüm vatandaşlarımızın sorumluluğu altındadır. Bizler de Türk Kızılayı Kilis Şube Başkanlığı olarak ilimizde bulunan Osman Dağı mesire alanında ormanlarımızı korumak amacıyla, şubemizde bulunan su bidonlarımızı doldurarak ağaçların diplerine 50'şer metre mesafe ile bıraktık. Olası ilk yangın durumunda ilk müdahaleyi vatandaşlarımızın yapabilmesi için içleri su dolu olan bidonlarımızı kullanabilirler. Lütfen ormanlarımızı koruyalım."