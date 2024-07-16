Kilis'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KİLİS'te çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Öğleden sonra Polateli ilçesine bağlı Eğlen köyündeki ormanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine yangına havadan da bir helikopter destek verdi. Ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ardından yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 200 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.