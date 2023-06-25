Kilis'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangının piknik ateşi sonucu çıktığı ve şüphelinin yakalanması için jandarma çalışma başlattığı belirtildi.