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Kilis'te Orman ve Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Kilis'in Polateli ilçesinde elektrik hattından çıkan orman ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kilis'te orman ve örtü yangını

KİLİS - Kilis'in Polateli ilçesinde elektrik hattından çıkan orman ve örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Kilis'in Polateli ilçesi Eylem Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik hattındaki kıvılcımlar sonrası orman ve örtü yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan köylüler, durumu ekipleri bildirdi. Yangın, olay yerine gelen ekipler ve köylülerin çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Ölü yada yaralının bulunmadığı yangın alanında soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kilis Güncel Haberler

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