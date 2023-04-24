Kilis'te okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından ders başı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Kilis'te, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ardından ders başı yapıldı.

İlçe genelindeki okullarda olduğu gibi, Hasan Sünnüoğlu İlköğretim Okulu'na gelen öğrenciler de öğretmenleri tarafından karşılanarak sınıflara alındı.

Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran'da sona erecek.