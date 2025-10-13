Haberler

Kilis'te Okul Kantinlerine Denetim Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te belediye zabıta ekipleri, eğitim veren okulların kantinlerinde sağlık, ruhsat ve gıda güvenliği gibi konular üzerinde denetim gerçekleştirerek, gerekli önlemlerin alındığını kontrol etti.

Kilis'te belediye tarafından okul kantinleri denetlendi.

Zabıta ekipleri il genelinde eğitim veren okulların kantinlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde ekipler, sağlığa uygunluk, iş yeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuyu kontrol etti.

Kontrollerde kantinlerin ruhsat ve gerekli gıda satış izinleri de incelendi.

Kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ormandan toplayıp yemeğini yaptı, sonu oldu

Evinde pişirip yediği yemek sonu oldu
Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı

Cenk Hoca'yı boks maçına çıkarttılar! Sonuç herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.