Kilis'te Okul Kantinlerine Denetim Yapıldı

Kilis'te belediye tarafından okul kantinleri denetlendi.

Zabıta ekipleri il genelinde eğitim veren okulların kantinlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde ekipler, sağlığa uygunluk, iş yeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuyu kontrol etti.

Kontrollerde kantinlerin ruhsat ve gerekli gıda satış izinleri de incelendi.

Kontrollerin devam edeceği belirtildi.