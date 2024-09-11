Kilis'te Okul İnşaatında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

KİLİS'te, okul inşaatında çalışırken dengesini kaybedip, 2'nci kattaki iskeleden düşen Suriye uyruklu Abdulhadi Zedan (58) hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Ebulüle Mahallesi'nde yapımı devam eden okul inşaatında meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulhadi Zedan, inşaatın 2'nci katında çalışırken dengesini kaybedip iskeleden düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zedan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA