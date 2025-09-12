Kilis'te Okul Çevresinde Güvenlik Denetimi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrenci servisleri denetlendi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla denetimler arttırıldı. Özellikle okul çevresinde yer alan bakkal ve büfe türü işletmeleri ziyaret eden ekipler, işletme sahiplerine ve okul idarelerine çocukların okullarda emniyet ve güven içerisinde eğitim yapmalarını sağlayacak önlemleri anlattı.

Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen jandarma personeli, okul idarecileriyle öğrencilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulundu.

Servisleri de denetleyen ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Yavuzlu köyü muhtarı Bekir Mülayım, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak jandarma personeline teşekkür etti.

8. sınıf öğrencisi Elif Nur Nacar da ekiplerin, trafik kuralları konusunda eğitimler verdiğini belirterek, köpek unsurlarıyla yapılan gösteriyi beğendiğini ifade etti.