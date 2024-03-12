Kilis'te Öğrencinin Silahla Ölümü
Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. M.Y.A'nın odasından silah sesini duyanlar haber verdi. Sağlık ekipleri incelemede öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan B.Y. ile aynı odada kalıyordu. M.Y.A'nın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kilis'te bir öğrencinin silahla ölümüne ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda kalan M.Y.A'nın (21) odasından silah sesini duyanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, M.Y.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Maktul ile aynı odada kalan B.Y. (19) gözaltına alındı.
M.Y.A'nın Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.