Kilis'te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Kilis merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yüksek kazanç, düşük faizli kredi fırsatı ve ürün satışı ile yasa dışı bahis oynatan sitelerle bağlantılı olarak para transferine aracılık suçlarıyla vatandaşları zarara uğratanlara yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, Kilis'te 5 ve Batman'da 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 8 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 kurusıkı tabanca, av tüfeği, 481 fişek ve hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.