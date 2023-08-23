Kilis'te Narkotik ve Psikotrop Maddeyle Mücadele Devam Ediyor

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında vatandaşları Narkotik ve Psikotrop Maddeyle mücadele konusunda bilgilendiriyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında "Narkotik ve Psikotrop Madde" ile mücadele konusunda vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor.

Jandarma ekiplerince merkeze bağlı Kocabeyli Köyünde proje kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler burada, vatandaşlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, "Narkotik ve Psikotrop Madde" ile mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme yaptı.