Kilis'te müstakil evin terasındaki odunlukta çıkan yangın söndürüldü
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Kilis'te, Polat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir evin terasındaki odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KİLİS'te, müstakil evin terasındaki odunlukta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Olay, öğle saatlerinde Polat Paşa Mahallesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Hüseyin Mustavi Suti'ye ait evin terasındaki odunlukta yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel