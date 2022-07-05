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Kilis'te, müftülükte deprem tatbikatı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Kilis İl Müftülüğünde deprem tatbikatı yaptı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından Kilis İl Müftülüğünde deprem tatbikatı yaptı.

Senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası müftülük personeli binadan tahliye edilerek toplanma bölgesine geldi. Polis, jandarma AFAD ile İtfaiye ekipleri, binaya gelerek ölçümler yaptı. Bu esnada deprem nedeniyle yaralanan bir kişi olduğu fark edilmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 ekipleri yaralıyı binadan tahliye etti. Senaryo gereği çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AFAD İl Müdürü Uğur Olgun, Kilis ve Türkiye'de afet farkındalık eğitimi başlatıldığını ifade ederek, 'Afet farkındalık eğitimi kapsamında okullarda kamu kurum ve kuruluşlarında 117 bin kişiye eğitim verdik. 2022 yılında da yine içişleri bakanlığımızın talimatlarıyla tatbikat yılı ilan edildi. Bu kapsamda il müftülüğümüz ile birlikte emniyet teşkilatımız, jandarmamız, itfaiyemiz, sağlık ekiplerimizle birlikte deprem anı ve sonrası tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikatta deprem anında tahliyeleri gerçekleştirdik. İlk önce çök, kapan, tutun eğitimini uyguladık. Personelleri tahliye ettik. Yaralanan bir arkadaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Çıkan yangını itfaiye ekiplerimiz söndürdü' dedi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kilis AFAD Güncel Haberler

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