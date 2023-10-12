Kilis'te Motosiklette 25 Kaçak Cep Telefonu Yakalandı
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde durdurulan bir motosiklette yapılan aramada 25 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Motosiklet sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kilis'te bir motosiklette yapılan aramada 25 kaçak cep telefonu yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbeyli ilçesi yol ayrımında durdurulan A.Ş. kontrolündeki motosiklette arama yaptı.
Aramada 25 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel