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Kilis'te Motosiklette 25 Kaçak Cep Telefonu Yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesinde durdurulan bir motosiklette yapılan aramada 25 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Motosiklet sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.