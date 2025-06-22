Kilis'te Motosikletli Polis, Geç Kalan Öğrenciyi Sınava Yetiştirdi
Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT'ye geç kalma riski yaşayan bir öğrenciye motosikletli trafik polisi yardımcı oldu. Polis, öğrenciyi sınav merkezine hızlıca yetiştirdi.
Kilis'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan öğrencinin yardımına motosikletli trafik polisi yetişti.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sınava geç kalan öğrenci, motosikletli trafik polisinden yardım istedi.
Polis ekibi, geç kalan öğrenciyi motosikletle Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki sınav merkezine yetiştirdi.
Öğrenci, polislere teşekkür etti.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel