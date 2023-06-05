Kilis'te motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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Kilis'te motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
Kilis'te motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.
A.G. yönetimindeki 79 AR 938 plakalı motosiklet, Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Binbaşı Bülent Albayrak Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen E.B'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel