Kilis'te Motosiklet ve Pikap Çarpıştı: İki Yaralı

Kilis-Gaziantep karayolunda meydana gelen kazada, pikap ve motosiklet çarpıştı. İki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te, pikap ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kilis- Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. O.K. yönetimindeki 38 ADR 646 plakalı pikap bilinmeyen nedenle önünde ilerleyen M.Z.Y. kontrolündeki 27 APS 546 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada devrilen motosiklet sürüklendikten sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
