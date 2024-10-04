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Kilis'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Kilis'te Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralı
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Kilis'te motosikletin otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

M.Ö. idaresindeki 79 AH 651 plakalı motosiklet, İ.E. yönetimindeki 79 ABL 694 plakalı otomobille Dr. Seyfettin Başcılar Caddesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel

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