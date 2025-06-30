Kilis'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı, 2 Yaralı

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Kilis'te meydana gelen kazada, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KİLİS'te, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ögle saatlerinde Çaylak Mahallesinde meydana geldi. Ü.K. yönetimindeki 31 MA 2645 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle İ.B.'nin kullandığı 27 AVS 214 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan M.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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