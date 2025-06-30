Kilis'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kilis'te Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kilis'te bir motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Kilis'te motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ü.K. yönetimindeki 31 MA 2645 plakalı hafif ticari araç, Çaylak Mahallesi Hasan Bey Hamamı Sokakta İ.B. idaresindekİ 27 AVS 214 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki M.B, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
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